برلماني: قانون المحليات الجديد سيمنح المحافظين صلاحيات واسعة

أكد حسن السيد، عضو مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية سيجرى إقراره خلال دور الانعقاد الخامس، لافتا إلى أن القانون الجديد سيمنح المحافظين سلطات وصلاحيات واسعة، فحقيقة الأمر أن المحافظين حاليًا لا يملكون أى صلاحيات على معاونيهم فى التعليم والصحة وغيرها من المجالات الأخرى.



وأضاف السيد، أن المحافظ ستكون له صلاحيات واسعة دون الرجوع إلى الحكومة المركزية ثم يأتى دور المحليات هنا فى محاسبة المحافظين حال أى تقصير فى أداء مهامهم، أما الآن فنحن لا نملك محاسبة المحافظين على صلاحيات وقرارات لا يمتلكها المحافظ نفسه.



وأوضح السيد، أن المحافظين لهم صلاحيات إدارية فقط على وكلاء مديريات التعليم والصحة بالمحافظات، أما أى قرار فيعود به إلى وكيل الوزارة بالمحافظة الذى بدوره يعود إلى الوزير المختص، وهو ما قد يؤدى إلى تعطيل القرار فى النهاية.