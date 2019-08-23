ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وانطلاق قمة مجموعة الـ7.



وارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 % إلى 375.9 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5 % عند 7166 نقطة.



كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.5 % عند 5413.1 نقطة، وفيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.5% مُسجلًا 11807.1 نقطة.



وقادت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب حيث ارتفع القطاع بنحو 1.1%.



وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.07% إلى 1.1072 دولار.



وفيما يتعلق بالأزمة السياسية في إيطاليا، صرح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بأن العديد من الأطراف أشارت إلى أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى حل للأزمة الحكومية الحالية، وأنها ستقدم تقاريرها في مطلع الأسبوع المقبل.



وتترقب الأسواق كلمة رئيس بنك الاحتياطي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم على هامش اجتماعات جاكسون هول.



ومن المقرر أن تبدأ القمة السنوية لدول مجموعة الـ7 غدًا السبت في فرنسا، وسط توقعات أن تنتهي بدون إصدار بيان مشترك للمرة الأولى في تاريخها.