فان دير جارد: مستقبل كيوبيكا غير واضح مع الفورمولا 1

يعتقد سائق ​الفورمولا 1​ السابق جييدو فان دير جارد ان سائق فريق ​ويليامز​ ​روبرت كيوبيكا​ مستقبله غير مضمون في الفورمولا 1.



وكان كيوبيكا قد تعرض لحادث ابعده عن الفورمولا 1 في عام 2011 ولقد تمكن من العودة في 2019.



وقال فان دير جارد: "إن كيوبيكا دائمًا يتم التوفق عليه من قبل زميله لذلك يمكنك استنتاج أنه ليس في وضع جيّد.



ويلاحظ أنه يعاني بسبب يده المصابة بالإضافة إلى أنه كان بعيدًا لفترة طويلة عن السباقات وهذا ما يؤثر على إيقاعه.



وكان كيوبيكا معه حق بالعودة إلى الفورمولا 1 لكن من الواضح أن الأمور ليست على ما يُرام.