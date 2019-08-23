الزراعة: 200 ألف فدان زراعات أرز مخالفة حتى الآن

قال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إن مساحات الأرز في آخر حصر بلغت مليونا و٢٧٢ ألف فدان تمت زراعتها في ٩ محافظات هي الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد، وجار حصر واستكمال باقي المساحات القررة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.



وأضاف يوسف في تصريحات للدستور أن حصر المساحت مستمر، حيث تمت زراعة ٧٠٠ ألف على مياة النيل عن طريق الترع والمصارف في المناطق التي حددتها وزارتي الزراعة والري، وزراعة ١٩٢ ألف فدان بالأرز الجاف، وزراعة ١٣٦ ألف فدان في الأراضي مرتفعة الملوحة، كما تمت زراعة ٤٤ ألف فدان على مياه الصرف بإجمالي مساحة مليون و٧٢ ألف فدان زراعات رسمية، بينما هناك ٢٠٠ ألف فدان الباقية زراعات مخالفة في المحافظات.