الإسكان: بدء تسجيل وسداد المقدمات لـ512 وحدة سكنية بـ"JANNA" الأحد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ يوم الأحد المقبل 25-8-2019، وحتى يوم الخميس 5-9-2019، التسجيل وسداد المقدمات لحجز 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com).



وأشارت الوزارة في بيان لها منذ قليل، إلى أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، ويبدأ الحجز بالموقع الإلكتروني من يوم الأحد الموافق 15-9-2019، وحتى يوم الخميس الموافق 19-8-2019، موضحًا أن هذا هو الطرح الأول للوحدات السكنية، الذى تقوم به وزارة الإسكان، مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة ملوى الجديدة.