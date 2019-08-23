تركيا تصدر مذكرات اعتقال بحق 86 مدنيًا وعسكريًا لصلتهم بجولن

أصدر المدعي العام في تركيا، اليوم الجمعة، مذكرات اعتقال بحق 86 مدنيًا وعسكريًا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن.



وأوضحت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن المدعي العام التركي أصدر مذكرة اعتقال بحق 34 عسكريًا من القوات الجوية و52 مدنيا من العاملين في القطاع التعليمي، بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو عام 2016.



واحتجزت السلطات التركية - بعد نحو 3 أعوام من محاولة الانقلاب - أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، وأوقفت عن العمل نحو 150 ألفًا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.

