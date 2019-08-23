الباريسي ينذر برشلونة: إما حسم موقف نيمار أو انضمامه للريال

كشفت المحطة الإذاعية الكتالونية "RAC 1" أن إدارة فريق سان جيرمان الباريسي حددت موعدًا نهائيًا للنادي الكتالوني الإسباني لحسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، وإلا سيبدأ سان جيرمان في التفاوض مع النادي الملكي.



نيمار دا سيلفا هدفه الأساسي في تلك اللحظة هو الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بأي طريقة، حيث أكد للمقربين منه بأنه لن يلعب مجددًا مع الفريق الباريسي.



برشلونة يعتبر الوجهة المفضلة بالنسبة لنيمار، ولكن النجم البرازيلي منفتح للانتقال للعب في ريال مدريد، لأنه يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان مهما كلفه الأمر.



وأشارت المحطة الإذاعية أن إدارة باريس سان جيرمان أعطت لبارتوميو رئيس نادي برشلونة مهلة أخيرة لتقديم عرضه لضم نيمار، وهو ظهر اليوم الجمعة، وإذا لم يرسل البرسا أي عرض رسمي، فسيبدأ مسؤولو الفريق الباريسي المفاوضات مع ريال مدريد.



برشلونة كان قد جهز عرضًا بمبلغ 170 مليون يورو من أجل التعاقد مع نيمار، ولكنه لم يرسله مساء أمس الخميس، مما جعل إدارة باريس سان جيرمان تغضب، وتحدد موعدًا نهائيًا لإرسال العرض الرسمي.