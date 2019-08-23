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عالم

"نيويورك تايمز": إسرائيل نفذت هجمات على مليشيات إيرانية بالعراق

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، نقلا عن مسئول استخباراتي لشئون الشرق الأوسط أن إسرائيل قامت بتنفيذ عدة هجمات على مواقع للمليشيات الإيرانية بالعراق.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المسئول الاستخباراتي الأمريكي قوله، إن "إسرائيل قصفت قاعدة شمال بغداد في 19 يوليو الماضي".

وأضافت "نيويورك تايمز"، أن "اثنين من كبار المسئولين الأمريكيين أكدا أن إسرائيل نفذت عدة ضربات في الأيام الأخيرة على مخازن الذخيرة للجماعات التي تدعمها إيران في العراق"، بحسب الصحيفة.

وكان جمال جعفر آل إبراهيم، نائب قائد مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران بالعراق، أكد، في بيان الأربعاء، أن "الطائرات الأمريكية والإسرائيلية نفذت هجمات متكررة على المقر المحلي للحشد".

وبحسب الصحيفة، فقد رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الهجمات، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سئل عنها في زيارة إلى أوكرانيا الإثنين، قال إن "إيران ليست لديها حصانة في أي مكان".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن "عدة انفجارات وقعت في مخازن عتاد تابعة للحشد الشعبي العراقي خلال الشهر الجاري".

ولفتت الصحيفة إلى دعوة "الرئاسيات الثلاث بالعراق، الخميس، إلى التحقيق بجميع المعطيات والمعلومات بشأن تفجيرات مخازن الأسلحة التابعة للحشد الشعبي".
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