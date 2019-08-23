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اقتصاد

التعريفات الأمريكية الجديدة تخفض النمو الاقتصادي الصيني أدنى 6%

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت وكالة "بلومبرج" أن التعريفات الأمريكية المقبلة التي ستُطبق على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار ستخفض النمو الاقتصادي لبكين أدنى مستوى 6 %.

وتخطط الولايات المتحدة لتنفيذ تعريفات جمركية جديد ضد منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار وبنسبة 10 %، على أن يتم تطبيق جزء من تلك التعريفات الشهر المقبل، أما الجزء الآخر فسيتم تطبيقه في منتصف ديسمبر.

وأظهر المسح الصادر عن وكالة "بلومبرج" اليوم الجمعة، والذي استطلع آراء 14 اقتصاديا، أنه بمجرد تنفيذ تلك التعريفات فإنها ستتسبب في خفض ما يصل إلى 0.5 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي للصين مقارنة بمستويات العام الماضي.

وأوضح المسح أن التعريفات الجديدة ستخفض نحو 0.5 % إلى 1 % من توسع الصادرات الصينية.

وكان الرئيس الأمريكي صرح في الأسبوع الجاري، بأنه "الشخص المختار من الله" لمعالجة الاختلالات التجارية من جانب الصين.

أما الصين فهددت أمس بتنفيذ إجراءات انتقامية حال تطبيق تعريفات أمريكية جديدة، "في حالة أن ضربت الولايات المتحدة باعتراضات الصين عرض الحائط، وطبقت أي تعريفات جديدة فإن الصين في تلك الحالة ستكون مجبرة على تبني تدابير انتقامية.
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