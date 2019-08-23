خبيرة تربية تكشف أسباب تضاعف ظاهرة التنمر (فيديو)

قالت حنان كمال، خبيرة التربية، إن هناك دورًا كبيرًا للأسرة والمدرسة في تنشئة الطفل، ونادرًا ما كان يحدث التنمر، ولكن في الوقت الحالي تضاعفت ظاهرة التنمر نتيجة التزايد في السكان، والمشكلات في النظام التعليمي، إضافة إلى التكنولوجيا.



وأضافت "كمال"، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن الإعلام لديه مسئولية كبيرة لمحاربة التنمر، وليس عن طريق البرامج فقط، لافتة إلى أن الإعلام ساهم في زيادة انتشاره، خاصة الدراما العربية التي تعرض كمًا كبيرًا من العنف وينتقل بدوره إلى الأطفال.



وأشارت "كمال" إلى أن مذيعة الأطفال كانت مصدرًا للتربية، وكان نادرًا ما يحدث التنمر، ولكن الآن أصبح منتشرًا بصورة كبيرة.