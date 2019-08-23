روسيا ترصد 30 انتهاكًا لنظام وقف العمليات فى سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة "الروسية-التركية" في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 30 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية؛ منهم 13 انتهاكًا في حلب وواحد في إدلب و16 انتهاكًا في اللاذقية، بينما رصد الجانب التركي 4 انتهاكات، جميعها في محافظة إدلب.



وذكرت أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين لم ينفذ أي عمليات إنسانية خلال الـ24 ساعة الماضية.



في سياق متصل، أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 1451 لاجئًا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية.



وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الجمعة، أن العائدين بينهم 427 لاجئًا (128 امرأة و218 طفلاً) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديد يابوس" و"تلكلخ"، و1024 لاجئًا (307 نساء و522 طفلاً) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".



وأشار البيان إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.3 هكتار من الألغام في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار.