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مصر

"الصحة": البعثة الطبية للحج قدمت خدماتها لـ75319 مصريا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:05 ص
الدكتور خالد مجاهد،
الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الجمعة، 75319 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 70167 حالات مرضية بمكة المكرمة، و5152 حالة في المدينة المنورة، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميًا للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 261 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 206 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 55 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ27 حالة بمستشفيات السعودية حتى صباح اليوم، وذلك بعد عودة عدد مرضي الفشل الكلوي إلي الأراضي المصرية، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة بالتنسيق مع المستشفيات السعودية نجح فى إجراء جلسات غسيل كلوي وعلاج كيماوي، للحجاج المصريين على أكمل وجه، كما يمر الفريق الطبي بالبعثة يوميًا على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم.

وأكد عدم اكتشاف حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.
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