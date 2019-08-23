قوات الجيش اليمني تحرز تقدمًا جديدًا في محافظة شبوة

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، من استعادة مناطق جديدة في محافظة شبوة، بعد اكتمال سيطرتها على مدينة عتق.



وقالت مصادر يمنية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش اليمني وقوات تابعة للمجلس الانتقالي، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، فضلا عن انسحاب قوات "النخبة الشبوانية" التابعة للمجلس الانتقالي من عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها.



وأعلن مدير أمن محافظة شبوة العميد عوض الدحبول، في وقت سابق اليوم، سيطرة قوات الجيش والأمن على مدينة عتق، مؤكدا أن الأمور باتت تحت السيطرة في المدينة.