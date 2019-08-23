ميسى يشعر بالخداع بشأن عودة راقص السامبا

كشف البرنامج الإسباني الشهر "شيرينجيتو" أن الأرجنتيني ميسي نجم الفريق الكتالوني، قد شعر بأنه تم خداعه من قبل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونه بشأن عودة البرازيلي نيمار نجم منتخب البرازيل لصفوف البلاوجرانا.



ويحاول برشلونة منذ بداية الميركاتو الصيفي، استعادة نيمار دا سيلفا، بعد رغبة الأخير في الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.



وحتى الآن فشل البرسا في التعاقد مع اللاعب لأسباب كثيرة، أهمها قيمة انتقاله التي ستكلف خزينة النادى.



وأوضح شيرينجيتو أن تحرك إدارة برشلونة للتعاقد مع نيمار كان بسبب إصرار ليونيل ميسي على عودة اللاعب من جديد.



وأشار البرنامج بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ضد فكرة عودة نيمار من الأساس، والآن يشعر ميسي بأنه خُدع في مسألة عودة النجم البرازيلي لأن عرض برشلونة المقدم أقل من الذي تتحدث عن الصحف، وبالتالي لن يوافق عليه باريس سان جيرمان.