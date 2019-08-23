إطلاق سراح المعارض الروسي نافالني بعد حبسه 30 يومًا

أُطلق اليوم الجمعة سراح المعارض الروسي، أليكسي نافالني، من سجن بموسكو، وذلك بعد حبسه لمدة 30 يوما بتهمة الدعوة للمشاركة في احتجاجات غير مرخصة شهدتها العاصمة الروسية في 27 يوليو الماضي.



وكانت إحدى محاكم العاصمة الروسية قد قضت في 24 يوليو الماضي بسجن نافالني لمدة 30 يوما بعد أن أكدت مسئوليته عن انتهاك نظام تنظيم وإجراء فعاليات جماهيرية واسعة غير مرخصة.



يُذكر أن موسكو شهدت في 27 يوليو الماضي مظاهرة احتجاج غير مرخصة لدعم مرشحين مستبعدين من المشاركة في انتخابات مجلس دوما (برلمان) موسكو، التي ستجري في 8 سبتمبر القادم، ونتيجة لهذه الاحتجاجات اعتقلت الشرطة الروسية أكثر من ألف شخص، وبعد ذلك جرى إطلاق سراح معظم المعتقلين.