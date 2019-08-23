ضبط طن صابون سائل داخل مصنع منظفات بدون ترخيص بالبحيرة



شنت مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة والمخابز للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والقضاء على الغش التجاري ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار وفحص شكاوى المواطنين ومنع إستغلالهم والحفاظ على صحتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدي الصيرفى رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط مصنع منظفات غير مرخص وبدون سجل صناعي، وتم التحفظ به علي 1000 كجم صابون سائل، 500 كجم كلور، 720 علبة معطر لايڤ مستورد.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

