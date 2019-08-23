ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص بالبحيرة

شنت مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة تموينية مكبرة بالتنسيق على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة والمخابز للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والقضاء على الغش التجاري ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار وفحص شكاوى المواطنين ومنع استغلالهم والحفاظ على صحتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأسفرت تلك الحملة عن ضبط مصنع حلويات بدون سجل صناعي ويستخدم مواد أوليه مجهولة وتهمم ضبط 500 كرتونة بإجمالي 150000 قطعة حلويات، 400 كرتونه بإجمالي 576000 قطعة حلويات.

كما تم ضبط 20 كرتونه بإجمالي 24000 قطعة لبان، 500 كجم عسل جلوكوز، 850 كرتونة بإجمالي 510000 قطعة حلوى، 125 كرتونة زبدة.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

