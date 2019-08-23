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عالم

الهجرة تشيد بمشاركة المصريين في حملة "مفيش زي مصر"

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:50 ص
وزارة الهجرة
وزارة الهجرة
وفاء علي
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أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على أهمية المعسكرات التي تعقدها الوزارة لشباب المصريين بالخارج وأهميتها لتعريف هؤلاء الشباب بالصورة الصحيحة للدولة المصرية وما يحدث بها من تنمية، وتزويدهم بالمعلومات السليمة عن وطنهم؛ ليتمكنوا من نقل صورة مشرفة عن مصر إلى المجتمعات التي يعيشون فيها بالخارج، وأضافت أن الوزارة بصدد تنظيم معسكر لأبناء المصريين بالخارج، خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء وفد وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عددًا من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا بمقر القنصلية العامة بفرانكفورت، وذلك في إطار زيارة الوفد الهجرة إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر "أديان من أجل السلام.. Religions for peace".

وأشارت الوزارة إلى أن دور المصريين بالخارج هو إظهار مصر الجديدة لمجتمعاتهم المباشرة وتشجيعهم على زيارتها، مواصلة حديثها عن حملة الترويج السياحي لمصر التي أطلقتها وزارة الهجرة، وفي هذا السياق تحدثت عن حملة "مفيش زي مصر"، والتي تم إطلاقها الشهر الماضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى ٨ مليون مشاهد، وأوضحت أهداف هذه الحملة من تعزيز الانتماء لدى المصريين بالخارج، وتشجيعهم على قضاء عطلاتهم في مصر فضلا عن الترويج السياحي لها.
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