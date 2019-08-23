اليوم.. الجاليات الإيرانية في باريس تستعد للهجوم على "ظريف"

تستعد الجاليات الإيرانية في باريس اليوم الجمعة لتظاهرات احتجاجية على زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للبلاد، في زيارة رسمية يلتقي فيها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان.



وبحسب منظمة مجاهدي خلق للمقاومة الإيرانية، أن الإيرانيين لنظام الملالي المقيمين في فرنسا ولجنة دعم حقوق الإنسان في إيران في باريس يقيمون مظاهرة احتجاجا على الزيارة المزمعة التي سيقام بها جواد ظريف، وزير خارجية النظام الإيراني.



وبحسب موقع المنظمة الايرانية، فيمثل ظريف نظامًا يحتفظ بأعلى معدل من عمليات الإعدام لكل فرد في العالم، وهو نظام الأكثر نشاطًا في دعم الإرهاب، والمصدر الرئيسي للأزمة والفوضى في المنطقة، وخلال النظام الإيراني الحالي، أُعدم أكثر من 3700 شخص في إيران.



وأكدت منظمات حقوق الإنسان الدولية أن نظام الملالي ذبح 30000 سجين سياسي في صيف عام 1988.

