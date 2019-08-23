الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة (فيديو)

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، محمود شاهين، إن طقس اليوم الجمعة يشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تسجل العظمى بالقاهرة 36 درجة مئوية.



وأضاف "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يؤدي إلى تكون الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.



وأشار "شاهين"، إلى أن هناك هدوء في سرعة الرياح، لافتًا إلى أن هناك موجة حارة رطبة تشعرنا بحرارة الطقس، إضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في منطقة الطور بسيناء.

