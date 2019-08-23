أعلن مسئولون في الهند اليوم الجمعة مقتل جندي هندي في إطلاق نار من الجانب الباكستاني على طول خط المراقبة في منطقة "راجوري" بالشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.



ونقلت قناة "إن.دي.تي.في" الهندية عن المسئولين قولهم إن الجندي، الذي كان متمركزا في موقعا أماميا بإحدى قرى قطاع ناوشيرا التي تعرضت لإطلاق نار بشكل غير مبرر في الساعات المبكرة اليوم، توفي متأثرا بجراحه بعد أن تم نقله إلى مستشفى عسكري.



وأضاف المسئولون أن الجنود الهنود قاموا بالرد على إطلاق النار الباكستاني، إلا أنه لم يتسن على الفور معرفة الخسائر التي تكبدها الجانب الباكستاني.



يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطرين، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".