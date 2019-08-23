الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

شنت مديريات أمن (الدقهلية، دمياط، بورسعيد) حملاتها الأمنية بنطاق بحيرة المنزلة، بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمنى وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.



وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وتم تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة 5300 متر، فى الدقهلية، وتم إزالة 45 مترا غزل شرك طير مخالف بدمياط، وإزالة 25 جوابى مخالفة، وضبط 50 قضية غزل مخالف بطول 50 مترا وتأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة 93 ألف متر فى بورسعيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.



جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية، وفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يشكل إخلالا بالنظام والأمن العام.