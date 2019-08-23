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الصحة

تخلص من وزنك الزائد على الطريقة اليابانية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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يأكل اليابانيون وحدهم 10% من الأسماك التي يتم استهلاكها حول العالم، أي أنهم يعتمدون على هذا البروتين الصحي بشكل أساسي في طعامهم، لكن ذلك ليس العامل الصحي الوحيد في تغذية اليابانيين التي جعلتهم يتمتعون بأطول معدل أعمار بين البشر وغياب مشكلة البدانة في المجتمع.

إليك أهم عناصر النظام الغذائي الياباني وفقًا لمجلة "بريتيش ميديكال جورنال":
- تحتوي الوجبات الرئيسية على أطعمة من المجموعات الـ 5 الرئيسية: الحبوب، والخضروات، والفواكه، والبروتين، ومنتجات الألبان.

- ابدأ الوجبات الرئيسية بالشوربة (الحساء).

- الأرز هو أهم الحبوب في النظام الغذائي الياباني، ويأكل اليابانيون منه حصة في كل وجبة رئيسية، وأحيانًا يتم تناول حصة من الأرز كوجبة خفيفة، مع الالتزام بحجم الحصة وفقًا للصحن المستخدم على المائدة اليابانية وهو 40 جرامًا، ويتم استخدام الأرز أيضًا في صناعة النودلز أو المعكرونة الطويلة لأنه خالٍ من الدهون.

- تحتوي كل وجبة رئيسية على الخضروات حسب الموسم، وتبلغ حصتها 70 جرامًا.

- البروتين الأساسي هو الأسماك بأنواعها وخاصة الدهنية التي تحتوي على أحماض أوميجا3، يليها بروتين الصويا أو أي بروتين نباتي آخر.

- تبلغ حصة الفاكهة في الوجبة اليابانية ثلثي الكوب، فإذا احتوت الوجبة على لبن (زبادي) أو حليب يكون مجموع النوعين (الألبان والفواكه) 100 غرامًا، أو نصف كوب من الفاكهة ونصف كوب من الحليب.

- الشاي الأخضر وأنواع الشاي الأخرى هي المشروبات الأساسية في النظام الغذائي الياباني، ويحتوي الشاي على مضادات للأكسدة تحمي البشرة، وتقلل التجاعيد، وتساعد على حرق السعرات والدهون.

- إذا اتبعت الخطوات السابقة يمكنك تناول الشوكولا أو الكاندي أو حصة من الحلوى أو الآيس كريم أو بودينج الأرز كوجبة خفيفة، شرط ضبط الكمية.
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