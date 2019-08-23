ضبط 6 طن حلاوة طحينية مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء مجدى القمرى، مدير الأمن، حملة استهدفت، مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.



أسفرت تلك الحملة عن ضبط مصنع بدون سجل صناعي ويستخدم مواد أولية مجهولة المصدر وتم ضبط 4 طن عسل أسود، 3 طن سمسم مستورد، و130 كرتونة حلاوة طحينية بإجمالي 6 طن، و6 شيكارة سكر بإجمالي 300 كيلو، برميل ليسين صويا الماني 200 كجم، آلاف من الكراتين والصفائح والعلب الفارغة بدائرة مركز دمنهور.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.