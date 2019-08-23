مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي بالبحيرة

لقى شاب مصرعه، صباح اليوم الجمعة، وأصيب آخر إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار من المستشفى العام يفيد بوصول جثة لشاب إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى بدائرة المركز.



وعلى الفور انتقل الرائد محمود قاسى رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، وبالفحص تبين انقلاب سيارة بالطريق الدولى بدائرة المركز وأسفر الحادث عن مصرع "محمد أحمد عثمان" مقيم بقرية الطرح التابعة لمركز كفر الدوار وإصابة شخص آخر.



تم نقل الجثة لمستشفى كفر الدوار والمصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.