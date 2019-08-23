الخارجية الألمانية تستضيف "مؤتمر السفراء".. الثلاثاء

تستضيف وزارة الخارجية الألمانية الثلاثاء المقبل مؤتمر السفراء في دورته السابعة عشر بحضور رؤساء البعثات الأجنبية والسفراء المعتمدين في ألمانيا.



وذكرت الخارجية الألمانية في بيان اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية هايكو ماس سيفتتح المؤتمر وسيلقي كلمة الافتتاح.



ويعتبر مؤتمر السفراء أهم لقاء في العام بين مسؤولي السياسة الخارجية والأعمال، ويناقش التطورات الاقتصادية والسياسية والفرص المستقبلية في الأسواق الخارجية.



كما يناقش المؤتمر هذا العام قضايا "التعددية - الاقتصاد كشريك في أوروبا والعالم" في مختلف لجان الدولة والتعامل مع التوترات التجارية العالمية والسيادة السياسية لألمانيا وأوروبا، ودور حقوق الإنسان، والاستدامة وحماية المناخ، والتعاون في مجال الطاقة، والرقمنة، ومستقبل العمل.



ويتبادل أكثر من 1000 من ممثلي الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، المعلومات مع حوالي 230 سفيرا من الممثلين الدبلوماسيين الألمان في الخارج.