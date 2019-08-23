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عالم

اليابان تعرب عن استياءها من إنهاء سول لاتفاق تقاسم المعلومات الاستخباراتية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:18 ص
رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
أ ش أ
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حث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، كوريا الجنوبية على استعادة الثقة والوفاء بالوعود، عقب قرار سول بإلغاء لاتفاق تبادل الاستخبارات العسكرية الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح آبي للصحفيين، قوله إنه من المؤسف أن تواصل كوريا الجنوبية الإضرار بعلاقات الثقة بين البلدين.

واستشهد آبي بأحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي التي تأمر الشركات اليابانية بتعويض عمالة كورية من زمن الحرب خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية.

واعتبرت طوكيو أن قرارات محكمة كوريا الجنوبية تتعارض مع الاتفاق الثنائي لعام 1965، حيث أعلنت طوكيو وسول آنذاك أنهما حسمتا قضية التعويض "أخيرًا وكاملًا"، منتقدة ما اعتبرته انتهاك سول لمعاهدة دولية.

وقال آبي "إن اليابان تعمل على معالجة العلاقات مع سول وسط التوترات الحالية حتى لا تؤثر سلبا على التعاون بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في ضوء الوضع الأمني ​​الحالي في شمال شرق آسيا".

وصرح رئيس الوزراء الياباني في مكتبه بأن "اليابان ستضمن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال العمل بحزم مع الولايات المتحدة".

وكانت سول قد قررت أمس عدم تمديد اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، قائلة إن تشديد طوكيو الأخير لضوابط التصدير على بعض المواد ذات الأهمية لصناعة التكنولوجيا الكورية الجنوبية قد أحدث "تغييرًا خطيرًا" في شروط التعاون الأمني ​​الثنائي.
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