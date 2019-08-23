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عالم

البيت الأبيض يتراجع عن خطته لخفض المساعدات الخارجية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:16 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
أ ش أ
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قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، إن البيت الأبيض لن يمضي قدما في اقتراحه وخططه بتخفيض مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية، التي أقرها الكونجرس الأمريكي في أحدث ميزانية.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - أنه كان من المتوقع أن يصدر مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض سلسلة من الإجراءات هذا الأسبوع تدعو إلى خفض 3ر4 مليار دولار من المساعدات الخارجية من خلال عملية تعرف باسم الإلغاء، بيد أن المسؤول الأمريكي البارز قال إنه تم إزالة هذه الخطة عن الطاولة، وسط غضب من بعض كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية والنواب في الكونجرس.

وأفادت الصحيفة بأن وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين مايك بومبيو وستيفن منوشن كانا من بين من شجعوا الرئيس دونالد ترامب على تقليص التخفيضات على الأقل، لافتة إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء أعربوا عن مخاوفهم حيال أن تهدد أي صفقة إنقاذ محتملة، الميزانية التي أقرها في شهر يوليو الماضي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحيفة، إن "الرئيس ترامب كان واضحا بأن هناك تضييع وإساءة استخدام لمساعداتنا الخارجية، وعلينا أن نتحلى بالحكمة بشأن الجهة التي تستلم الأموال الأمريكية، هذا هو السبب وراء طلبه من إدارته بحث خيارات لتحقيق ذلك فحسب.. ولكن، من الواضح أن هناك الكثيرين في الكونجرس غير مستعدين للانضمام إلينا في الحد من هدر أموالنا".
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