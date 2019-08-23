حماية النيل تزيل 167 حالة تعدي على مستوى الجمهورية

واصلت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع حماية وتطوير نهر النيل، إزالة كافة التعديات، ومنذ انطلاق الحملة القومية على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه.



وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، في تصريحات للدستور، إنه يتم متابعة كافة المخالفات والتعديات على نهر النيل والمجارى المائية بكافة أنحاء الجمهورية على مدار اليوم، لافتا إلى أنه يتم حاليًا مراجعة حصرها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمعتدين وإزالتها على نفقتهم الخاصة.



وأزال قطاع تطوير وحماية نهر النيل، 167 حالة تعدي على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع الماضي، منها ٣٩ إزالة بمحافظة الغربية، و٦٧ إزالة بمحافظة البحيرة، و11 بمحافظة كفر الشيخ، و18 حالة تعد بمحافظة سوهاج، و11 إزالة بمحافظة قنا.



وأكد وزير الموارد المائية والري استمرار حملات الإزالة، مشددًا على المضى قدما وعدم التهاون فى تحرير نهر النيل من كافة أشكال التعديات والمخالفات، وأن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون، ويتم تنفيذها بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة.



