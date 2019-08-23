موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

يواجة الزمالك نظيرة الصومالى ديكاداها، مساء غد السبت على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن لقاء الإياب في دور الـ 64 لدورى الابطال.



ويسعى الفريق الذي حقق أكبر نتيجة بين كل الأندية الـ 58 المشاركة في هذا الدور إلى تحقيق رقم غير مسبوق يتمثل في تحقيق أكبر فارق في مجموع لقائي الذهاب والإياب أمام أحد المنافسين منذ أول ظهور قاري له قبل 43 عامًا، وذلك بعد فوزه في لقاب الذهاب بسبعة أهداف نظيفة.



ويواجه "الأبيض" في الدور التالي (الـ32) الفائز من فريقي أويلرز الليبيري وجينيريشين فوت السنغالي بعد أن تفوق الأول (1 – 0) في لقاء الذهاب بالعاصمة مونروفيا.

