الأهلى يواجه نظيره السودانى "اطلع بره" فى إياب دور الـ 64 بدورى الأبطال

تخوض الأهلي أمام نظيرة السودانى فريق اطلع بره بطل، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب،مباريات الإياب لدور الـ 64 في دوري الأبطال.



وكان الأهلي أكثر أندية القارة حصدًا للقب (8 بطولات)، قد ضمن التأهل لدور الـ 32 منذ فوزه الكبير (4-0) في مباراة الذهاب مساء الأحد قبل الماضي، وسيواجه "نادي القرن" في دور الـ 32 الصاعد من فريقي كانو سبورت أكاديمي بطل غينيا الاستوائية، ميكيلي إنتارتا بطل إثيوبيا علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بتفوق الأول (2-1).