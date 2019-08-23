إصابة شخص في انهيار جزئي بعقار في جمرك الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من عقار رقم 3 شارع إسحق نديم تقاطع شارع السبع بنات، دائرة قسم اللبان، وإصابة أحد السكان.



انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك لموقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة لتأمين السكان والمارة، وبرفقتها فريق هندسي متخصص وإدارة الأزمات والكوارث ووحدة التدخل السريع والمتابعة الميدانية بالحي، وتابعت الحالة الصحية للمواطن المصاب (م.ن) الذي كانت إصابته سطحية وتم عمل الإسعافات اللازمة له.



كما تم الاستدعاء الفوري لوحدة الحماية المدنية لاتخاذ الإجراءات التأمينية، وأُغلق الشارع بالحواجز الحديدية حفظًا لسلامة المارة، كما تم قطع المرافق عن العقار من مياه وكهرباء وغاز لحين إنتهاء المعاينة، والتأكد من سلامة الجزء الباقي من العقار.



ولقد أسفرت المعاينة عن أن العقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية وجزء من الطابق الرابع، وبكل طابق شقتين يمين ويسار السلم، وجاء انهيار أسقف حجرة بشكل عمودي للثلاثة طوابق (شقة يسار السلم)، والانهيار داخلي لم يسفر عن وجود رديم بنهر الطريق.



وتواجدت قوات قسم شرطة اللبان بالموقع لمتابعة تداعيات الواقعة، وإتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للقاطنين بالعقار والمارة، كما تحرر المحضر بالواقعة.