كوريا الشمالية تعرب عن استيائها من العقوبات الأمريكية

قال وزير الخارجية الكوري الشمالي "لي يونج-هو" اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة مخطئة في حساباتها حال تمسكها بموقفها العدائي وحاولت مواجهتنا باستخدام فرض العقوبات علينا.



وأضاف "لي يونج-هو" في تصريحات لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، "نحن مستعدون لكل شيء سواء للحوار أو للمواجهة".. وانتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إشارة إلى مقابلته الأخيرة التي أجرها مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، واصفا إياه بأنه معرقل لطريق المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ويعاني نقصا في التفكير السليم والحكم المنطقي.



وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي، إنه إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال لديها حلم "سخيف" يتمثل في قدرتها على تحقيق كل شيء من خلال العقوبات، فليس لدى بلاده خيار سوى تركها تحلم أو أن تدمر لها حلمها.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن بومبيو قال خلال المقابلة التي أجرتها معه مجلة واشنطن إكزامينر: "لا أزال حريصا على أن ينفذ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون نزع السلاح النووي، سأواصل جهودي لإقناع الزعيم كيم وكبار المسئولين الشماليين بأن تحقيقهم نزع السلاح النووي هو أمر صائب، وأحذر من أننا سنحافظ على العقوبات الشديدة على أي إطلاق ما لم يحققوا نزع السلاح النووي".