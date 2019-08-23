مايلي سايروس تتحدث عن خيانتها على الملأ

نفت نجمة البوب الأمريكية مايلي سايروس، أنها خانت زوجها الممثل الأسترالي ليام هيمسورث، لكنها اعترفت بالخيانة في علاقات عندما كانت أصغر سنا.



وحسبما افاد موقع "ديلي ميل" كان النجمان ارتبطا لفترات متقطعة خلال 10 سنوات، لكنهما تزوجا قبل 7 أشهر فقط، بينما قدم هيمسورث أوراق الطلاق، الأربعاء الماضي، مشيرا إلى خلافات لا يمكن التوفيق بينهما.



وذكرت نجمة البوب أنه يمكن للناس أن يصفوها بأنها "ترقص بغرابة، تدخن الماريغوانا، جاهلة طويلة اللسان" لكنها ليست "كاذبة".



ولفتت مايلي سايروس في تصريحاتها إلى أنها كانت مخلصة منذ تصالحها مع هيمسورث، وأضافت أنها تحب هيمسورث، و"ستظل كذلك".