"إياتا": زيادة الطلب على رحلات السفر 5٪ ؜خلال يونيو 2019

كشف أحدث تقرير أصدره الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" زيادة في حجم الطلب العالمي على رحلات السفر الجويّة خلال شهر يونيو 2019، حيث ارتفع الطلب المُقاس وفقًا لمعدل العائد على الراكب لكل كيلومتر (PRKs) بنسبة 5.0%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، علمًا أنّ هذه النسبة شهدت ارتفاعًا طفيفًا عن معدّل النمو السنوي المسجّل في شهر مايو البالغ 4.7%.



وأشار تقرير النقل الجوي إياتا، إلى أن شركات الطيران في أفريقيا سجلت نموًا بلغ 11.7% في حركة المسافرين خلال شهر يونيو في زيادة كبيرة عن نسبة 5.1% التي شهدها شهر مايو.



وشهدت شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط زيادة في معدلات الطلب على الرحلات الجوية بنسبة 8.1% خلال شهر يونيو قياسًا بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تعد جيدة للغاية بالمقارنة مع الزيادة السنوية المسجلة في شهر مايو والتي بلغت 0.6%.