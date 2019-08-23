"مصر للطيران": 22 رحلة لنقل 4800 حاج من جدة والمدينة للقاهرة

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وبرج العرب لنقل 4800 حاج.



وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الـ22 ستكون بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2500 حاج، من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و١١ رحلة من المدينة المنورة لنقل 2300 حاج من حجاج تضامن البحيرة ومطروح والقاهرة والإسكندرية والفيوم والغربية، وقرعة سوهاج والبحيرة والوادي الجديد والأقصر وقنا، والأمن الوطني، بخلاف رحلات العمل.



وكانت سلطات ميناء القاهرة الدولي، برئاسة المهندس أحمد فوزي أعلنت حالة الطوارئ، لاستقبال رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة.



وكشف ميناء القاهرة، عن وضع خطة متكاملة مسبقة لاستقبال رحلات العودة للحجاج علي شركات الطيران المختلفة، خاصة الشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات وصول الحجاج، والالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.