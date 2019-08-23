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عالم

روسيا تعد رواد الفضاء الهنود

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:04 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، أنه سيتم إعداد أربعة رواد فضاء هنود في مركز جاجارين لإعداد رواد الفضاء، كما ستورد روسيا للهند بزات فضائية ومقاعد رواد الفضاء ونوافذ للمركبات الفضائية.

وجاء في بيان المؤسسة، الذي نشر عقب انتهاء محادثات دميتري روجوزين مع أجيت دوفال، مستشار الأمن القومي الهندي: "عبر المسؤولون عن تثمينهم للعمل المنجز في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين شركة Glavkosmos المساهمة، وبين منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO)، بشأن اختيار وإعداد أربعة رواد فضاء من الهند في المركز الروسي لتدريب وإعداد رواد الفضاء".

ويشير البيان إلى أنه من المتوقع الاتفاق مع الجانب الهندي بشأن توريد بزات فضائية ومقاعد ونوافذ للمركبة الفضائية الهندية المأهولة.

كما ناقش الجانبان إمكانية إجراء اختبارات الديناميكا الهوائية لصواريخ النقل الهندية التي ستحمل مركبات فضائية مأهولة، وكذلك نظم إنقاذ رواد الفضاء، حيث سيتخذ القرار النهائي بشأنها جميعا قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.

ويذكر أن أول رائد فضاء هندي كان الطيار العسكري راكيش شارما، الذي تم تدريبه وإعداده في الاتحاد السوفيتي، وفي شهر أبريل عام 1984 طار إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية السوفيتية "سويوز تي-11".
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