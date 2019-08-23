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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 23 أغسطس 2019

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:01 ص
برج الدلو
برج الدلو
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:

مهنيًا: اعتراضاتك غير المبرّرة تثير اشمئزاز الآخرين، وتبعدهم عنك في وقت تحتاج فيه إلى أكبر دعم ممكن، لكنك سرعان ما تستدرك الأمر.

عاطفيًا: تمارس تصرّفًا في غير مكانه، لكنّ تسامح الشريك يعفيك من دفع الثمن المستحق إزاء ذلك.

صحيًا: تهتم بقضايا صحية بغية المحافظة على رشاقتك، ويستشيرك المقرّبون في قضايا مهمة على هذا الصعيد.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
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