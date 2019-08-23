حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 23 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: يتطلّب منك الظرف دقّة ومرونة في التعامل مع الآخرين، ومنعًا لحصول أي مواجهة أوخلاف في محيط العمل.



عاطفيًا: لا تحاول فرض إرادتك على الشريك، بل تعامل مع الواقع بحنكة وتأقلم مع بعض الظروف، اللين أحيانًا يؤدي إلى النتائج المرجوة.



صحيًا: رفّه عن نفسك، واترك هموم العمل في العمل، وقم بعض التمارين الرياضية المفيدة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.