كوبا تطور استراتيجية لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك

ذكرت وسائل الإعلام في كوبا أن علماء كوبيين يعكفون حاليًا على تطوير استراتيجية لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك، بما في ذلك حقنه بالبكتيريا للحد من تكاثره، حسبما أفادت وكالة أنباء " شينخوا" الصينية.



فبعوضة إيديس أجيبتي تتسبب في انتشار حمي الضنك وداء شيكونجونيا وفيروس زيكا، وهي أمراض أصبحت تشكل خطرًا على الصحة العامة في أنحاء عديدة بأمريكا اللاتينية.



وقال جوادالوبي جوزمان رئيس الجمعية الكوبية لعلم الأحياء الدقيقة والطفيليات، خلال دورة دولية حول الأمراض المنقولة بالفيروسات الشجرية تقام في هافانا: "إن حقن البعوض ببكتيريا (الولبخية) يؤثر في قدرة الحشرة على التكاثر".



وعندما سيتعذر على عدد كبير من البعوض التكاثر، سيكون من الأسهل السيطرة على حالات التفشي والأوبئة التي تصيب مئات الآلاف من الناس كل عام في الأمريكتين.



ويوصي العلماء الكوبيون أيضًا بمواصلة برامج التوعية حول كيفية منع تكاثر البعوض وكذا بأهمية حملات التبخير.