حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 23 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: أجواء رائعة ومبشّرة بالخير والتقدم، طباعك هادئة ولن تسمح بالتعامل معك بصورة مهينة أو تحط من قدرك.



عاطفيًا: استمع إلى نصائح الشريك واعمل بها، فإذا واظبت على ما أنت عليه تكون الخاسر الأكبر.



صحيًا: حاول القيام بالركض ولو عشر دقائق كل يوم، فهو مفيد للقلب.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

