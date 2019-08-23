حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 23 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: من غير المسموح ارتكاب الأخطاء؛ لأنّك بذلك تعرّض نفسك لخسارة الفرص الثمينة المقبلة.



عاطفيًا: تتجاوز الاختلاف في وجهات النظر مع الشريك، وتجد عنده ما لا تجده عند أي شخص آخر.



صحيًا: تتريب بعض الشيء قبل الموافقة على الخضوع لعملية جراحية دقيقة لا بد منها.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.