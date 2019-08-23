حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 23 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: يوم متقلب يمتحن شعبيتك ويحاسبك بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة.



عاطفيًا: لا تقبل بأنصاف الحلول أو بالتسويات غير المقنعة مع الشريك، فالتجارب السابقة ليست مطمئنة معه.



صحيًا: تخشى وضعًا صحيًا وتعيش إرباكات واستفزازات، تحتاج إلى كثير من الصبر والتأنّي وعدم الغرق في الأوهام.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



