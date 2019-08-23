حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 23 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: تسمح لك الظروف اليوم لتتقدم بمشروع جديد أو لتباشر خطة مهمة آملًا إنجازها سريعًا وحصد نتائجها.



عاطفيًا: لا تكن قاسيًا ومتسلطًا على الشريك وكن أكثر مرونة، وأنت على موعد مع تطورات كثيرة في العلاقة تكون في مصلحتكما.



صحيًا: تواجه بعض الأمراض نتيجة شعورك بالإرهاق والتعب كآلام الظهر والمفاصل، حاول أن تستريح.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.