63 صينيًا يشاركون فى المسابقة العالمية للمهارات

يشارك وفد صيني يضم 63 فردًا في الدورة الـ45 من المسابقة العالمية للمهارات، ومن المقرر أن يشارك المتنافسون الصينيون في جميع المسابقات الـ56 المندرجة ضمن ستة مجالات، وهي "النقل واللوجستيات، والبنية والهندسة المعمارية، والتصنيع والهندسة، والمعلومات والاتصالات، والفنون الإبداعية والأزياء"، فضلًا عن الخدمات الاجتماعية العامة والخدمات الشخصية.



وتعد هذه المرة الخامسة التي تشارك فيها الصين في المسابقة العالمية للمهارات التي سوف يتواجد فيها إجمالي 1355 فردًا من قبل 69 دولة ومنطقة، وذلك بمساعدة 1304 حكام، و394 مترجمًا من دول غير ناطقة باللغة الإنجليزية.



جدير بالذكر، أن المسابقة العالمية للمهارات من المقرر أن تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.