إغلاق جسر جورج واشنطن فى نيويورك بسبب تهديد بوجود قنبلة

أغلقت السلطات الأمريكية جسر جورج واشنطن في ولاية نيويورك الأمريكية بسبب تلقيها تهديد بوجود قنبلة.



وأعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، عن إغلاق جميع ممرات الجسر المزدوج، وهو أحد أكثر الجسور استخداما في العالم، في حوالي الساعة 9 مساء بتوقيت جرينيتش وحث دي بلاسيو المسافرين على البحث عن طرق بديلة.



وفتحت السلطات منذ ذلك الحين المستوى السفلي للجسر، لكن المستوى العلوي ظل مغلقا في كلا الاتجاهين وأصبح من غير الممكن العبور من خلال هذا الممر الذي يربط نيويورك بنيو جيرسي فوق نهر هدسون.



ويعتبر "جسر واشنطن" أحد الجسور المعلقة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمتد فوق نهر هدسون، رابطًا بين حيي مرتفعات واشنطن في بلدة مانهاتن في مدينة نيويورك وبلدة فورت لي، مقاطعة بيرجن، نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.