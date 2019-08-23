12 نصيحة هامة لتعّلم الكبار للباليه من المدربة إنجى الشاذلى

تميل عدد كبير من الفتيات إلى تعّلم لعبة الباليه، ولكن يحيطن أنفسهن بالكثير من المعوقات، بسبب كبر السن تارة وبسبب عدم خوفهن من الفشل تارة أخرى، ولهذا تقدم لنا أول لاعبة باليه محجبة والمدربة، إنجى الشاذلى، 12 نصيحة هامة للبدء فى تعّلم الباليه للكبار، حيث بدأت ممارسة رياضة الباليه فى سن 27 عامًا واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا فى اللعبة حتى كتبت عنها أشهر المجلات العالمية.



وتقول "إنجى" للدستور:



- عليهن البدء فى تعّلم الباليه لأنه مفيد كثيرًا للجسم، إذ يمد الفتيات بالطاقة الإيجابية، كما يزيد من الثقة بالنفس.

- أن تتعلمى الباليه، فى سن كبير، هذا شئيًا عادى، وهذه الفكرة موجودة بشكل طبيعي فى أوروبا، حيث إن تعليم الباليه للكبار متاح بشكل أساسي وليست فكرة جديدة سوى فى بعض المجتمعات.

-هناك أشخاص تتعلم الباليه لأجل العلاج، حيث يسمى هذا العلاج بالباليه، خاصة لو لديهم إصابات في الركب أو الظهر.

- الاجتهاد فى التعلم أمر ضروري، لو الفتيات لديها الشغف الحقيقى للتعلم، لايمكنهن الفشل، لأنها هذا يدل على الاستسلام.

- عدم الاستعجال، إذا ترغب إحدهن فى تعّلم الباليية، لا تكن فى حالة عجلة، ويكون لديها الصبر الكافى، فهناك من يتستطعن لعب الباليه بعد سنوات وليس فترة قصيرة من الزمن.

- التدريب المستمر بدون ملل، فعلى سبيل المثال عند تجربة حركة معينة فى البالية، يجب أن تكررها مرة واثنين وثلاثة، حتى تستطيعين إجادتها، وربمت حركة واحدة فى البالية تأخذ شهور.

- ممارسة تمارين "الاسترتشينج" في الباليه أمر ضروري لكسب الجسم "الليونة" اللازمة، فيجب ممارسةهذا التمرين 5 مرات على الأقل فى الأسبوع.

- اصبري على جسمك، لأن "الليونة" وانسيابية الجسد فى البالية تحتاج إلى الكثير من الوقت.

- لا تجعلى الإحباط ينتابك، ففى بداية الباليه اللاعبة غير مسموح لها ارتداء حذاء الباليه، التى تقف به لاعبة الباليه على أطراف أصابعها، إلا بعد التمرين لفترة طويلة حتى تقوى عضلة الأرجل، وتستطيع الرقص به.

- بالنسبة للنظام الغذائى، يمكن للاعبة البالية أن تأكل كل الوجبات التى تريدها ولكن بكميات قليلة.

- الاستمرارية فى لعبة الباليه أمرًا ضروريًا، هناك فتيات تتعلم فترة ثم تنقطع فترة، وحينما تعود كأنها تبدأ من البداية، لأن الانقطاع يجعل الجسم مرتخى مثلما كان، فتجد اللاعبة نفسها واقفة عند مستوى معين، لا تتحسن.

- لاتكتفى اللاعبة بتمارين مدرسة البالية بل ينبغى أن تتمرن هى بنفسها فى المنزل.

