شباب الصحفيين: رامى شعث باع الفلسطينيين وارتمى فى أحضان الإرهابيين

كشفت جبهة شباب الصحفيين عن أسرار جديدة حول الإرهابي رامي شعث المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تنظيم الأمل" التي تحمل رقم 9302019 حصر أمن دولة عليا، تنفيذا لمخطط التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، بالتنسيق مع حلفائهم من الطابور الخامس والتي تهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وتخريب استهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة، معتمدين على الدعم المالي من جماعة الإخوان الإرهابية.



وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن رامي شعث اتجه إلى جماعة الإخوان الإرهابية عقب فشله في الحصول على الجنسية المصرية، حيث يستثمر أموال الغلابة المحاصرين في فلسطين لخدمة أغراض الجماعة الإرهابية.



وأضاف "طوالة"، أن المدعو شعث المتلون تاجر بالقضية الفلسطينية بشعارات رنانة كاذبة ووهمية من أجل شراء جماعة الدم والخراب الذي ارتمي في أحضانهم والتقرب منهم لتنفيذ مخططاتهم الخسيسة الدنيئة للإضرار بالوطن.



وأشار رئيس الجبهة إلى إن رامي شعث هرب من فلسطين وباع أهله ليتاجر بالآمهم بالتحالف والتنسيق مع جماعة الخونة والعملاء والمتأمرين على البلاد من أجل تحقيق ثروات طائلة ونسي وتناسى عمدا قضية بلده، لينضم إلى طابور العناصر الإرهابية ويكون أحد عناصرها في تنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.