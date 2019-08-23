كوريا الجنوبية تعزز إجراءات فحص المنتجات الغذائية المستوردة من اليابان

أقرت الحكومة الكورية الجنوبية بتعزيز إجراءات فحص المنتجات الغذائية المستوردة من اليابان، وعلى الأخص تلك المستوردة من فوكوشيما جراء مخاوف من تلوثها بالمواد المشعة.



وصرحت إدارة سلامة الأغذية والدواء، أنها ستضاعف انطلاقا اليوم الجمعة، 23 أغسطس،عدد الفحوصات للتأكد من سلامة المواد الغذائية التي سبق أن تم ردها بسبب احتواءها على كمية قليلة من المواد المشعة اعتمادا على نتائج الفحوصات خلال السنوات الخمس الأخيرة.



وبموجب القرار، سيتم زيادة فحص العينات حسب تاريخ الإنتاج من مرة واحدة لكل واحد كيلوغرام إلى مرتين.



وستخضع 17 مادة منتجة في اليابان للفحص المعزز منها 10 منتجات من البضائع الغذائية المعدلة بالإضافة إلى 3 منتجات زراعية منها الفراولة الزرقاء والقهوة والبهارات والمأكولات المعززة للصحة.



ويذكر أن الحكومة تحظر استيراد المنتجات البحرية من 8 ولايات ووالزراعية من 14 ولاية في اليابان بعد حادثة محطة الطاقة النووية في فوكوشيما. كما تلزم المنتجات الغذائية من اليابان الخضوع لفحوصات دقيقة لكشف المواد المشعة مثل السيزيوم واليود.