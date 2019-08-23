إصابة 6 أشخاص بينهم طفل فى تصادم سيارتين بطريق الفيوم الزراعى

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين مكيروباص سوزوكي بمنطقة المقابر بالكيلو 40 بطريق الفيوم الزراعي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام منطقة المقابر بالكيلو 40 بطريق الفيوم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وسوزوكي، ونتج عن الحادث إصابة كل من عادل. ع 43 سنة، ويوسف. ج 11 سنة، وبدوى. ع 31 سنة، وحمادة. ر 41 سنة، ومحمود. ش 21 سنة، وإبراهيم. ص 25 سنة.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأحاله للنيابة للتحقيق.